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Фото: Килиан Мбаппе на медосмотре перед презентацией в «Реале»

Фото: Килиан Мбаппе на медосмотре перед презентацией в «Реале»
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25-летний французский нападающий Килиан Мбаппе прошёл медосмотр перед презентацией в мадридском «Реале», которая состоится сегодня, 16 июля.

Фото: Скриншот из трансляции «Реала»

Торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Чемпионат» проведёт онлайн этого знаменательного события. Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала».

После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд. Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ». В прошлом сезоне 25-летний нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач.

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