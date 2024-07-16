Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом». Фото

25-летний французский нападающий Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом». Ранее, сегодня, 16 июля, форвард прошёл медосмотр перед торжественной презентацией в мадридском клубе, которая пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Чемпионат» проведёт онлайн этого знаменательного события.

Фото: Скриншот трансляции мадридского «Реала»

Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ». В прошлом сезоне 25-летний нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач.