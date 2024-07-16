Широков: на Евро изначально больше поддерживал Германию, но испанцы удивили своей игрой

Бывший полузащитник и капитан сборной России Роман Широков рассказал, какую сборную изначально поддерживал на чемпионате Европы — 2024, а также высказался об игре национальной команды Испании на турнире.

«У меня не было предпочтений на Евро. Изначально больше поддерживал Германию. Испанцы немного удивили своей игрой — начали играть вперёд, а их команда сразу же преобразилась. Но немцы были для меня фаворитами», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы – 2024. В решающем матче турнира команда обыграла национальную команду Англии со счётом 2:1. Это четвёртая победа для Испании на чемпионатах Европы. Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах.