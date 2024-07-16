Первый иностранный тренер в РПЛ охарактеризовал Ивана Илича, которым интересуется «Зенит»

Первый иностранный тренер в истории РПЛ серб Борис Буняк высказался о полузащитнике «Торино» Иване Иличе, который может стать новым игроком петербургского «Зенита».

«Иван Илич – очень талантливый молодой игрок, показавший большой потенциал ещё в юношеском возрасте, как и его родной брат. В родном городе он пробыл недолго, «Црвена Звезда» не приняла его в свои ряды вместе с братом. Помимо врождённого таланта, у Ивана очень устойчивая психология, его характер и манера поведения в большом клубе впечатляли всех, поэтому очень рано он сделал ещё один большой шаг — переход в «Манчестер Сити». Конечно, там, в конкуренции с громкими именами и более опытными игроками, ему не удалось так легко получить шанс, поэтому он ушёл в «Торино» на правах аренды, чтобы проявить себя в Италии.

Отличный сезон в очень требовательной лиге поднял его качество на ещё более высокий уровень, Иван превратился в опытного игрока. Его физическая подготовка всегда безупречна, его скоростные данные находятся на высочайшем европейском уровне. Иван хорош и в технике, его решения зачастую непредсказуемы — например, внезапный пас между линиями. «Зенит» наверняка получит большое усиление в его лице», — сказал Буняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.