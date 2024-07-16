Презентация Килиана Мбаппе в «Реале»: во сколько начало, где смотреть трансляцию

Сегодня, 16 июля, в Мадриде (Испания) состоится официальная презентация французского нападающего Килиана Мбаппе в качестве футболиста местного «Реала». Начало запланировано на 13:00 по московскому времени. Прямая трансляция презентации Мбаппе доступна на официальном YouTube-канале мадридского клуба, а также на других ресурсах команды, таких как Real Madrid TV.

Следить за презентацией Килиана Мбаппе в «Реале» можно также вместе с «Чемпионатом»:

О переходе Мбаппе в «Реал» было объявлено ещё в июне, француз пополнил состав мадридцев на правах свободного агента после ухода из «ПСЖ», в котором провёл несколько лет. Сегодня Килиан уже подписал контракт со своим новым клубом, получил игровую футболку с девятым номером и успешно прошёл медицинский осмотр.