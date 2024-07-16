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Генсек РФС Митрофанов: сборная России проведёт два матча в сентябре

Генсек РФС Митрофанов: сборная России проведёт два матча в сентябре
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что в ближайшее время союз объявит имена соперников сборной России на сентябрьские матчи.

«В сентябре сборная России проведёт две игры, в ближайшее время мы обо всём сообщим. Соперники? Пока не буду говорить, прошу понять», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, 7 июня состоялся товарищеский матч между сборными России и Беларуси. Игра проходила на стадионе «Национальный олимпийский стадион «Динамо» в Беларуси. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу российской национальной команды. В середине июля председатель Белорусской федерации футбола Николай Шерстнёв сообщил, что БФФ имеет договорённость с Российским футбольным союзом о проведении ответного товарищеского матча.

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