Гарет Саутгейт в ближайшее время покинет сборную Англии — журналист Никсон

Возглавляющий сборную Англии Гарет Саутгейт в ближайшее время покинет национальную команду. Об этом сообщает журналист Алан Никсон в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 14 июля состоялся финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1. Таким образом, Испания стала победителем чемпионата Европы, а национальная команда Англии потерпела второе подряд поражение в финале Евро. Гарет Саутгейт возглавлял сборную Англии с 2016 года.

Ранее английский специалист работал с «Мидлсбро» и стоял во главе молодёжной сборной Англии. Трофеев за свою профессиональную карьеру тренера Гарет пока так и не выиграл.