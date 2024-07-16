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Футбольная ассоциация Англии объявила об уходе Саутгейта

Футбольная ассоциация Англии объявила об уходе Саутгейта
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Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила, что возглавляющий сборную страны Гарет Саутгейт принял решение покинуть свой пост.

«После 102 игр и почти восьми лет руководства Гарет Саутгейт объявил, что покидает пост тренера», — гласит опубликованное в социальной сети X (ранее Twitter) сообщение.

Напомним, 14 июля состоялся финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1. Таким образом, Испания стала победителем чемпионата Европы, а национальная команда Англии потерпела второе подряд поражение в финале Евро. Гарет Саутгейт возглавлял сборную Англии с 2016 года.

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