«Приятные ощущения». Головин высказался о роли капитана в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился ощущениями от того, что вывел французский клуб на поле с капитанской повязкой. Российский атакующий полузащитник вышел с капитанской повязкой на товарищеский матч с бельгийским «Серкль Брюгге» (1:1).

«Какие ощущения от того, что выхожу на поле с капитанской повязкой? Я бы не делал на этом акцент. Понятно, что это и ответственность, и приятные ощущения. Однако самое главное, чтобы мы побеждали и добивались результата. К тому же у нас в команде многие ребята наделены лидерскими качествами, могут повести за собой», — приводит слова Головина «Матч ТВ».

Напомним, в составе «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин. Он перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. За этот период он принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 39 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.