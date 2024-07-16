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Зинедин Зидан посетил презентацию Мбаппе в «Реале»

Зинедин Зидан посетил презентацию Мбаппе в «Реале»
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Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан присутствует на презентации нападающего Килиана Мбаппе в качестве нового игрока «сливочных».

Фото: Кадр из трансляции «Реала»

Торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале» проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в эти минуты. «Чемпионат» проводит онлайн этого знаменательного события. Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала».

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После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд. Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ». В прошлом сезоне 25-летний нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач.

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