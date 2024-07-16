Форвард «Спартака» Мелёшин назвал лучших молодых игроков Евро-2024

Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин рассказал, кого из молодых футболистов можно выделить на прошедшем чемпионате Европы — 2024, а также поделился мыслями о победе сборной Испании в турнире.

«Кого из молодых игроков на Евро можно отметить? Испанцев, а в частности Ямаля. Он молодец. Очень круто, что в 16 лет он обладает таким мастерством. Уильямса выделю. Симонса из сборной Нидерландов.

Наиграл ли Ямаль на звание лучшего игрока турнира? Поскольку он очень молод, но внёс большой вклад в успех своей сборной, скажу, что наиграл. Но и Родри этого заслужил на 100%. Как капитан он управлял процессами в команде.

Чем запомнился этот чемпионат Европы? Хорошей игрой испанцев. Считаю, что победил футбол. На многие команды было смотреть не очень интересно, потому что они играли скучновато. А больше всего мне понравились испанцы и немцы», — приводит слова Мелёшина «Евро-Футбол.Ру».

Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы – 2024. В решающем матче турнира команда обыграла национальную команду Англии со счётом 2:1. Это четвёртая победа для Испании на чемпионатах Европы. Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах.

На Евро-2024 Ламин Ямаль сыграл все семь матчей, забил один гол и отдал четыре голевых передачи. Испанец получил приз «Лучшему молодому игроку» турнира.