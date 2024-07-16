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Флорентино Перес: «Реал» — самый любимый и почитаемый клуб в мире

Флорентино Перес: «Реал» — самый любимый и почитаемый клуб в мире
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о значимости своего клуба во время торжественной презентации нападающего Килиана Мбаппе в качестве игрока «сливочных».

«Приятно иметь возможность представить наших игроков на нашем стадионе. Каждый раз, когда мы принимаем футболиста, который впервые наденет футболку нашего клуба, это момент праздника.

Этот клуб — самый любимый и почитаемый в мире. Наши великие футболисты, такие как Сантьяго Бернабеу или Альфредо Ди Стефано, Хенто или Копа, все они создали миф о «Реале», — сказал Перес во время своей речи.

Торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале» проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в эти минуты. «Чемпионат» проводит онлайн этого знаменательного события. Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала».

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