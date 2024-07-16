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«Дорогой Зизу». Президент «Реала» обратился к Зидану перед презентацией Мбаппе

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес обратился к бывшему футболисту и главному тренеру «сливочных» Зинедину Зидану, который посетил официальную презентацию новичка «Королевского клуба» Килиана Мбаппе.

«Дорогой Зизу, это очень важно: 12 лет назад ты пригласил ребёнка, который появляется здесь сегодня», — сказал Перес во время презентации Мбаппе в качестве игрока «Реала».

Торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале» проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в эти минуты. «Чемпионат» проводит онлайн этого знаменательного события. Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала».

Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ». В прошлом сезоне 25-летний нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач.