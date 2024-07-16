Президент «Реала» Перес обратился к Мбаппе

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес обратился к нападающему «сливочных» Килиану Мбаппе.

«Я хочу, чтобы вы знали, что любовь к «Реалу» даёт необходимые силы, чтобы преодолеть все препятствия на пути. На этом стадионе вещи, которые трудно объяснить. Но мы, болельщики «Реала», знаем, что это происходит, потому что игроки в этой форме никогда не сдаются, а фанаты всегда будут с тобой до конца. Ты достиг своей мечты, потому что никогда не сдавался. Ты здесь, потому что ты этого хотел. Дорогой Килиан, спасибо тебе за столько усилий», — сказал Перес на презентации Мбаппе в качестве игрока «Реала».

Торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале» проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в эти минуты. «Чемпионат» проводит онлайн этого знаменательного события.