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«Я счастливый мальчик». Килиан Мбаппе — о переходе в «Реал»

«Я счастливый мальчик». Килиан Мбаппе — о переходе в «Реал»
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о переходе в новый клуб на официальной презентации себя в этом качестве.

«Всем привет. Я попробую говорить по-испански. Ух ты… невероятно счастлив быть здесь. Я много лет мечтал играть за «Реал» Мадрид, и сегодня моя мечта сбывается. Я счастливый мальчик. Я хочу поблагодарить президента Флорентино Переса, который доверился мне с первого дня. Сегодня сбылась мечта. Я вижу, как плачет моя мама», — сказал Мбаппе на своей презентации в качестве игрока «Реала».

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Торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале» проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в эти минуты. «Чемпионат» проводит онлайн этого знаменательного события. Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала».

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