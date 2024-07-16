«Я счастливый мальчик». Килиан Мбаппе — о переходе в «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о переходе в новый клуб на официальной презентации себя в этом качестве.

«Всем привет. Я попробую говорить по-испански. Ух ты… невероятно счастлив быть здесь. Я много лет мечтал играть за «Реал» Мадрид, и сегодня моя мечта сбывается. Я счастливый мальчик. Я хочу поблагодарить президента Флорентино Переса, который доверился мне с первого дня. Сегодня сбылась мечта. Я вижу, как плачет моя мама», — сказал Мбаппе на своей презентации в качестве игрока «Реала».

Торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале» проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в эти минуты. «Чемпионат» проводит онлайн этого знаменательного события. Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала».