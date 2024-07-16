Мбаппе: собираюсь отдать свою жизнь за «Реал», чтобы соответствовать его истории

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе обратился к болельщикам клуба и пообещал соответствовать истории клуба.

«У меня есть послание для детей. Я был таким же ребёнком, как и вы. Со страстью и мечтой вы можете достичь всего, чего захотите. Это невероятный день. С детства у меня была только одна мечта, и пребывание здесь очень много значит для меня. Спасибо болельщикам «Реала», потому что на протяжении многих лет они дарили свою любовь.

Теперь у меня есть ещё одна мечта. Я собираюсь отдать свою жизнь за этот клуб и эмблему, чтобы соответствовать его истории», — сказал Мбаппе на своей презентации в качестве игрока «Реала».

Торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале» проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в эти минуты. «Чемпионат» проводит онлайн этого знаменательного события. Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала».