Мбаппе поцеловал эмблему «Реала» на своей презентации в качестве игрока клуба

Французский нападающий Килиан Мбаппе поцеловал эмблему «Реала» на своей презентации в качестве игрока клуба.

Фото: Кадр из трансляции «Реала»

Торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале» проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в эти минуты. «Чемпионат» проводит онлайн этого знаменательного события. Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала».

После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд. Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ». В прошлом сезоне 25-летний нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач.