Широков: для меня загадка, почему Глушенков не играл ещё в «Спартаке»

Бывший российский футболист Роман Широков высказался о полузащитнике санкт-петербургского «Зенита» Максиме Глушенкове.

«Глушенков и Латышонок проявили себя в Суперкубке России. «Зенит» сделал хорошие трансферы. Главное, что это российские игроки. Что касается Глушенкова, то для меня вообще загадка, почему он ещё в «Спартаке» не играл. Я не помню, кто был тренером тогда, но для меня было очевидным, что этот футболист способен играть второго форварда.

По мне, ещё тогда Глушенков был игроком основного состава, но это дело «Спартака». Думаю, это хорошее приобретение для «Зенита». Главное, чтобы он всё время играл», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.