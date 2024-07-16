Юрий Сёмин подвёл итоги Евро-2024

Известный российский тренер Юрий Сёмин подвёл итоги прошедшего чемпионата Европы — 2024.

«Самые большие эмоции на прошедшем Евро получил от футбола. Футбол был великолепный, разные команды в зависимости от своих возможностей показывали свой футбол — в тактическом плане разнообразный. Конечно, фейерверком был финальный матч. В матче Испания — Германия мы увидели футбол будущего. Испанцы закономерно стали чемпионами», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы – 2024. В решающем матче турнира команда обыграла национальную команду Англии со счётом 2:1. Это четвёртая победа для Испании на чемпионатах Европы. Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах.