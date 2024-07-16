Чистяков — о Соболеве: футболисты переходили к принципиальным соперникам во все времена

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в санкт-петербургский клуб.

«Слышал ли что-то по поводу трансфера Соболева в «Зенит»? Только слухи доходили, читал в интернете новости, и всё. Как оценю его возможный переход? Пока никак. Если он состоится, тогда можно что-то сказать. Пока не вижу смысла об этом говорить.

Клубный патриотизм отсутствует у нынешних футболистов? Тяжело сказать. Мне хочется провести всю карьеру в «Зените». Дай бог получится. Почему футболисты стали переходить к принципиальным соперникам? Так было во все времена. Можно вспомнить примеры Дзюбы, Быстрова. Ничего страшного в этом нет», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию перехода Соболева.

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.