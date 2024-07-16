Мбаппе целовал эмблему «Реала» и тепло приветствовал Зидана. Фото с презентации игрока

Сегодня, 16 июля, в Мадриде (Испания) состоялась официальная презентация французского нападающего Килиана Мбаппе в качестве футболиста местного «Реала».

О переходе Мбаппе в «Реал» было объявлено ещё в июне, француз пополнил состав мадридцев на правах свободного агента после ухода из «ПСЖ», в котором провёл несколько лет. Сегодня Килиан уже подписал контракт со своим новым клубом, получил игровую футболку с девятым номером и успешно прошёл медицинский осмотр.

Лучшие кадры с презентации Килиана Мбаппе — в фотоподборке «Чемпионата».

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе обратился к болельщикам клуба и пообещал соответствовать истории клуба.

«У меня есть послание для детей. Я был таким же ребёнком, как и вы. Со страстью и мечтой вы можете достичь всего, чего захотите. Это невероятный день. С детства у меня была только одна мечта, и пребывание здесь очень много значит для меня. Спасибо болельщикам «Реала», потому что на протяжении многих лет они дарили свою любовь.

Теперь у меня есть ещё одна мечта. Я собираюсь отдать свою жизнь за этот клуб и эмблему, чтобы соответствовать его истории», — сказал Мбаппе на своей презентации в качестве игрока «Реала».