Юрий Сёмин: «Зенит» движется правильно, остальным клубам нужны изменения во всём

Бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и сборной России Юрий Сёмин высказался о санкт-петербургском «Зените».

«Хотелось бы видеть борьбу за чемпионство до конца сезона. Каждый футболист должен повысить индивидуальные качества — пример тому был чемпионат Европы, где индивидуальные качества игроков были на высочайшем уровне.

Что касается «Зенита», то они движутся в правильном направлении. Это проблема остальных команд, почему они не могут составить конкуренцию. Значит, надо делать изменения во всём. Не только в тренерском цеху, а во всём. Те люди, которые причастны к футболу, должны выполнять свою работу более квалифицированно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.