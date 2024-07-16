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Юрий Сёмин: «Зенит» движется правильно, остальным клубам нужны изменения во всём

Юрий Сёмин: «Зенит» движется правильно, остальным клубам нужны изменения во всём
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Бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и сборной России Юрий Сёмин высказался о санкт-петербургском «Зените».

«Хотелось бы видеть борьбу за чемпионство до конца сезона. Каждый футболист должен повысить индивидуальные качества — пример тому был чемпионат Европы, где индивидуальные качества игроков были на высочайшем уровне.

Что касается «Зенита», то они движутся в правильном направлении. Это проблема остальных команд, почему они не могут составить конкуренцию. Значит, надо делать изменения во всём. Не только в тренерском цеху, а во всём. Те люди, которые причастны к футболу, должны выполнять свою работу более квалифицированно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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