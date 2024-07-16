Воспитанник «Зенита» Козлов объяснил, почему принял предложение «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов заявил, что перешёл в эту команду, поскольку рассчитывает получать много игрового времени.

— Как принимал решение о переходе и почему отказал «Ростову», как об этом писали?

— Я сразу выбрал «Краснодар». Оставалось дождаться согласия между клубами.

— А почему не рассматривал «Зенит»? Там было бы легче завоевать трофеи, разве нет?

— Я выбрал «Краснодар» и уже не менял решения. Решил, что хочу играть тут и меня тут ждут. В первую очередь мне хочется играть и выигрывать, а не просто отбывать номер и получать меньше игрового времени, чем здесь, — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

Напомним, о переходе Козлова «Краснодар» объявил 27 июня. 19-летний Данила — уроженец Санкт-Петербурга, прошедший через систему «Зенита». Родной клуб он покинул в январе 2024 года, перейдя в «Балтику». В 10 матчах за калининградский клуб в РПЛ полузащитник отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Суммарно за «Балтику» футболист провёл 15 игр, забил три мяча и сделал пять результативных передач. «Краснодар» завершил минувший сезон на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева отстала от занявшего первое место «Зенита» на одно очко. Отметим, что ранее этим летом чёрно-зелёные продали голкипера Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен».