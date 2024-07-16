Федерация футбола Франции обратится в ФИФА из-за расистской песни игроков Аргентины

Федерация футбола Франции (FFF) обратится в ФИФА из-за расистской песни, которую игроки сборной Аргентины пропели после своей победы в матче финала Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0), сообщает RMC Sport. Напомним, в отрывке из прямого эфира в социальной сети полузащитника команды Энцо Фернандеса аргентинцы поют: «Играют за Францию, но они все из Анголы».

По информации источника, FFF направит письмо в Федерацию футбола Аргентины и передаст дело в ФИФА.

Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки второй раз подряд. В 2021 году небесно-голубые победили в финале Бразилию со счётом 1:0. Аргентина выиграла свою группу А с максимальным количеством очков (девять). В квартете также были Канада (четыре очка), Чили (два очка) и Перу (одно очко). В плей-офф аргентинцы на своём пути одолели Эквадор (1:1, 4:2 пен.) и Канаду (2:0).