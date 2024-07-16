Брат Мбаппе посвятил пост Килиану после его официальной презентации в «Реале»

17-летний центральный полузащитник «Лилля» Этан Мбаппе, являющийся братом нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, опубликовал пост, посвящённый брату, после его официальной презентации в качестве игрока «сливочных».

«Мечта, которая только что сбылась… Продолжай заставлять нас мечтать. Я так рад, что ты можешь присоединиться к клубу своего сердца. Килиан Мбаппе в белой майке, это будет безумие!» — написал Этан в своих соцсетях.

Торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале» проходила сегодня, 16 июля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.