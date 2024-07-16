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Широков: большая часть итальянцев играет в атаку, но на Евро у них была плохая команда

Широков: большая часть итальянцев играет в атаку, но на Евро у них была плохая команда
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Бывший российский футболист Роман Широков оценил выступление сборной Испании на Евро-2024.

— Были мнения, что Евро получилось скучным из-за того, что мало сборных играли в атакующий футбол.
— Все играли на результат. В атаку играли те, кто умеет хорошо контролировать мяч и не боится. Как играют во внутренних чемпионатах, например, те же Германия и Испания. В Испании все команды играют в более или менее открытый и комбинационный футбол — так же играет и их сборная.

Сетка плей-офф Евро-2024

Большая часть итальянцев в последнее время тоже играет в атаку, но у них была совсем плохая команда. Италия старалась контролировать мяч, но у них было минимальное количество игроков, которые могут это делать. Потому так и выступили. Когда вы играете без нападающего, становится очень тяжело, — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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