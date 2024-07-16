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УЕФА представил символическую сборную из лучших футболистов Евро-2024

УЕФА представил символическую сборную из лучших футболистов Евро-2024
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил символическую сборную из лучших футболистов прошедшего чемпионата Европы — 2024.

Вратарь: Мик Меньян (Франция).

Защитники: Кайл Уолкер (Англия), Вильям Салиба (Франция), Мануэль Аканджи (Швейцария), Марк Кукурелья (Испания).

Полузащитники: Родри, Даниэль Ольмо, Фабиан Руис (все — Испания).

Нападающие: Ламин Ямаль, Нико Уильямс (оба — Испания), Джамал Мусиала (Германия).

Напомним, финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся 14 июля. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, Германия. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Испанцы одержали победу со счётом 2:1.

Это четвёртая победа для Испании на чемпионатах Европы. Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах.

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