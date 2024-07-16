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Руслан Пименов выделил два клуба Первой лиги после 1-го тура

Руслан Пименов выделил два клуба Первой лиги после 1-го тура
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Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов назвал клубы из Мелбет Первой лиги, которые его приятно удивили после 1-го тура чемпионата.

«Торпедо» мощно выглядело в матче со «СКА‑Хабаровск» и заслуженно победило. Удивило, что команда с 1-го тура очень хорошо готова физически. Счёт 4:0 абсолютно заслуженный. Ну и отмечу [тренера] Кирилла Новикова в «Нефтехимике», который не отпустил первую домашнюю игру и положил три мяча своим конкурентам.

Не буду говорить про «Урал» и «Сочи», потому что до меня ещё не пришло понимание, что они играют в Первой лиге. Такие команды вместе с «Балтикой» должны выступать в РПЛ. А вот «Нефтехимик» и «Торпедо» приятно удивили тем, что «раздавили» своих соперников в 1-м туре», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».

14 июля состоялся матч 1-го тура, в котором московское «Торпедо» встречалось со «СКА-Хабаровск». Команды играли на подмосковном стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск. Автозаводцы одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 1-й тур
14 июля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
4 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Червяков – 21'     2:0 Чурич – 48'     3:0 Горбунов – 82'     4:0 Шитов – 85'    

Ещё в одном матче 1-го тура встречались «Нефтехимик» и «Тюмень». Хозяева поля одержали победу — 3:0. В составе команды из Нижнекамска отличились форвард Саид Алиев, полузащитник Максим Петров и нападающий Султан Джамилов.

Россия — Мелбет Первая лига . 1-й тур
14 июля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 0
Тюмень
Тюмень
1:0 Алиев – 23'     2:0 Петров – 36'     3:0 Джамилов – 60'    
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