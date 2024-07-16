Агент: Зорин начнёт сезон в «Спартаке», на него рассчитывает Станкович

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы 20-летнего полузащитника московского «Спартака» и молодёжной сборной России Даниила Зорина, заявил, что футболит начнёт новый сезон в статусе игрока красно-белых.

«В «Спартаке» рассчитывают на Даниила. На сегодняшний день могу сказать, что он начнёт сезон РПЛ здесь. Это в том числе решение Станковича, главный тренер рассчитывает на Зорина.

Предложения по арендам мы не рассматриваем. Даниил — воспитанник «Спартака», а в клубе ему доверяют», — сказал Маньяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в составе основной команды красно-белых Зорин принял участие в шести матчах во всех турнирах. В этих играх 20-летний футболист в общей сложности провёл на поле 155 минут и отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.