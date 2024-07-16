Вендел готов рассмотреть вариант с «Галатасараем», если турки договорятся с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Вендел готов рассмотреть вариант с переходом в «Галатасарай», если турецкий клуб сумеет договориться с сине-бело-голубыми. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее появилась информация, что турецкий «Галатасарай» рассматривает возможность совершить трансфер полузащитника «Зенита».

В прошедшем сезоне Вендел принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.