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«Зенит» сделал запрос по Йовичу, его будущее в «Милане» не определено — Calciomercato

«Зенит» сделал запрос по Йовичу, его будущее в «Милане» не определено — Calciomercato
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Будущее нападающего «Милана» Луки Йовича в итальянском клубе всё ещё не определено, несмотря на недавнее продление контракта. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, по сербскому форварду сделали запрос санкт-петербургский «Зенит» и несколько команд из Саудовской Аравии.

Отметим, что ранее стало известно, что «Милан» договорился о переходе испанского нападающего Альваро Мораты из мадридского «Атлетико».

Напомним, в минувшем сезоне Йович принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее соглашение серба с «Миланом» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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