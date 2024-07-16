Килиан Мбаппе прокомментировал свой переход в «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о своём переходе в испанский клуб, отметив, что считает привилегией нахождение в этой команде, так как это было его детской мечтой.

«Для меня большая честь и привилегия быть игроком «Реала». Это историческое событие для меня и моей семьи.

Когда я понял, что должен играть за «Реал»? С тех пор, как я был ребёнком. Это было легко. Это была моя мечта. Потом цель. Моей судьбой было играть за «Реал» Мадрид.

Я чувствую себя привилегированным. Я игрок «Мадрида», это была моя детская мечта. За мечту нельзя заплатить. Это большое удовлетворение для меня и моей семьи. Я прошёл много этапов, прежде чем попасть сюда», — сказал Мбаппе на пресс-конференции.