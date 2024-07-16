Килиан Мбаппе рассказал, на какой позиции предпочитает играть

Французский нападающий Килиан Мбаппе рассказал, на какой позиции хочет играть в мадридском «Реале».

«Утром, когда я встал, у меня было сильное давление. Страсть и любовь, которые фанаты проявили ко мне, невероятны. Я должен быть благодарен за всё, что ощущаю. Я уже имею эту связь с фанатами», — сказал Мбаппе на пресс-конференции.

Торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале» проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 16 июля. Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ». В прошлом сезоне 25-летний нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн.