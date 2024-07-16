Мбаппе вспомнил о несостоявшемся два года назад переходе в «Реал»

Французский нападающий Килиан Мбаппе вспомнил о несостоявшемся два года назад переходе в мадридский «Реал».

«Прошлое позади, теперь я живу настоящим. И хочу наслаждаться каждой секундой. Я расскажу об этом своим детям. Это исторический день», — сказал Мбаппе на пресс-конференции.

Торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале» проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 16 июля. Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ». В прошлом сезоне 25-летний нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн.