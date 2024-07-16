Килиан Мбаппе рассказал, почему считает «Реал» лучшим клубом в мире

Французский нападающий Килиан Мбаппе рассказал, почему считает мадридский «Реал» лучшим клубом в мире.

«Реал» всегда побеждает, и именно поэтому они лучшие в мире. Я хочу внести свой вклад, дать им всё, что они от меня просят. Когда ты играешь за «Мадрид», то делаешь это с великими игроками. Я буду счастлив познакомиться с ними», — сказал Мбаппе на пресс-конференции.

Торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале» проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 16 июля. Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ». В прошлом сезоне 25-летний нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн.