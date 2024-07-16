Мбаппе высказался о матчах с «Реалом» в составе «ПСЖ»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал об ощущениях, которые испытывал во время игры со своим нынешним клубом, когда выступал в составе французского «ПСЖ».

«Когда ты приезжаешь на «Бернабеу», то играешь против лучшего клуба в мире. Слава богу, я теперь один из них. Когда я выступал за «ПСЖ», я понимал, что выйду играть против великой команды. Но тогда я защищал цвета своей команды. Теперь я хочу подумать, как побеждать с «Реалом», — сказал Мбаппе на пресс-конференции, посвящённой его переходу в клуб.

Торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале» проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 16 июля. Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ». В прошлом сезоне 25-летний нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн.