Мбаппе рассказал о подготовке к первому сезону в качестве игрока «Реала»

Французский нападающий Килиан Мбаппе рассказал о подготовке к своему первому сезону в качестве игрока мадридского «Реала».

«Мы уже поговорили с Пинтусом (тренер «Реала» по физподготовке. — Прим. «Чемпионата») о предсезонной программе. Это будет долгий сезон, нам нужна особая подготовка», — сказал Мбаппе на пресс-конференции.

Торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале» проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 16 июля. Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ». В прошлом сезоне 25-летний нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн.