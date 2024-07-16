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Килиан Мбаппе рассказал, кто больше всего настаивал на его переходе в «Реал»

Килиан Мбаппе рассказал, кто больше всего настаивал на его переходе в «Реал»
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Французский нападающий Килиан Мбаппе рассказал, кто больше всего настаивал на его переходе в мадридский «Реал».

«Французы, а также Вини (Винисиус Жуниор), который сказал мне переезжать, чтобы мы играли вместе в атаке», — сказал Мбаппе на пресс-конференции.

Торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале» проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 16 июля. Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ». В прошлом сезоне 25-летний нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн.

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