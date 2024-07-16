Мбаппе рассказал, как воспринял критику от фанатов «Реала» в 2022 году

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о критике со стороны болельщиков испанского клуба, которая обрушилась на него после сорвавшегося перехода из «ПСЖ» в 2022 году. Тогда форвард в последний момент изменил своё решение о трансфере и продлил контракт с парижанами.

«Это часть футбола. Правда в том, что любовь всех болельщиков «Мадрида» невероятна. Я не провёл ещё ни одну игру, а они уже дарят мне всю любовь. Вот почему я хочу отдать свою жизнь за эту футболку», — сказал Мбаппе на пресс-конференции, посвящённой его переходу в клуб.

Торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале» проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 16 июля. Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ». В прошлом сезоне 25-летний нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн.