Мбаппе ответил на вопрос о возможной операции на нос

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос о возможном проведении операции на нос. Напомним, форвард получил повреждение носа в матче за национальную команду в рамках 1-го тура чемпионата Европы с национальной командой Австрии (1:0).

«Операция на нос? Я на связи с врачами, и они мне всё скажут, когда я вернусь из отпуска», — сказал Мбаппе на пресс-конференции.

Торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале» проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 16 июля. Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ». В прошлом сезоне 25-летний нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн.