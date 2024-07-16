Мбаппе высказался о своём игровом номере в «Реале», он получил «девятку» вместо «десятки»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что для него не имеет значения, под каким номером выступать за свой новый клуб.

Отметим, что в составе «сливочных» форвард будет играть под девятым номером, «десятка», которую Мбаппе носит в сборной Франции, в «Реале» занята Лукой Модричем.

«Кто сказал, что я хотел взять «десятку»? Это номер Модрича, обладателя «Золотого мяча», а я рад, что он будет рядом со мной в раздевалке. Я не смотрю на свой номер, ведь не имеет значения, под каким забивать мячи. Это важный номер в «Реале», но для меня это не самое главное», — сказал Мбаппе на пресс-конференции, посвящённой его переходу в клуб.

Торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале» проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 16 июля. Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ». В прошлом сезоне 25-летний нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн.