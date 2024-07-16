«Факел» объявил о продлении контракта с Марковым

Пресс-служба воронежского «Факела» в телеграм-канале объявила о продлении контракта с нападающим Евгением Марковым.

Напомним, 30-летний Марков присоединился к «Факелу» в ноябре 2022 года на правах свободного агента. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

«Факел» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги, заняв 11-е место и избежав участия в стыковых матчах за право на выступление в лиге. Команда Игоря Черевченко набрала 32 очка.