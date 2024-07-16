Широков: все команды РПЛ перед новым сезоном понятны, единственная загадка — «Спартак»

Бывший футболист многих российских клубов Роман Широков поделился мнением о предстоящем сезоне РПЛ.

«Никто не скажет сейчас, как сложится следующий сезон. Вы ориентируетесь на первые матчи и приобретения. Но у «Зенита» в прошлом сезоне были проблемы, когда команды стояли сзади и нужно было вскрывать оборону — там не находилось интересных ходов.

Сможет ли «Зенит» убыстрить свою игру и как-то её разнообразить? В этом вопрос. Не думаю, что сейчас «Зениту» будут давать пространство, чтобы они убегали. Нужно смотреть, как они будут преодолевать оборону — от этого будет видно, будет интрига или нет.

«Динамо» как было в лидирующей тройке, так там и осталось. Если ЦСКА будет добирать очки, которые они теряли в прошлом году, могут спокойно претендовать как минимум на тройку. Единственная загадка — это «Спартак». Остальные команды понятны. Наверное, ещё не очень понятно, на что будет претендовать «Локомотив». После ухода лидеров они могут сплотиться. Тем более, по новому могут раскрыться Пиняев и Салтыков», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.