Килиан Мбаппе заявил, что будет готов к матчу за Суперкубок УЕФА

Французский нападающий Килиан Мбаппе заявил, что будет готов к матчу за Суперкубок УЕФА с «Аталантой».

«Конечно, я буду готов к Суперкубку. Но всё зависит от тренера. Я буду работать, чтобы оказаться готовым к матчу», — сказал Мбаппе на своей презентации в качестве игрока «Реала».

Торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале» прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 16 июля. Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала».

После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд. Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ». В прошлом сезоне 25-летний нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач.