В РФС заявили, что в женской сборной КНДР довольны проведением матчей с россиянками

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Ирина Посиренина заявила, что женская сборная КНДР по футболу осталась довольна условиями проведения товарищеских матчей с командой России

«Мы прекрасно понимаем, что они приехали издалека, поэтому сразу рассчитывали на две игры. Это даёт возможность тренеру посмотреть всех игроков, попробовать разные схемы игры. У северокореянок всё очень организовано: они прилетели, сразу поехали в посольство. Конечно, в команде КНДР благодарят за приём, который мы им оказали, они прилетели 8 июля, обратно улетят 17-го. Мы помогли им организовать тренировочный процесс, пока они находятся в России, они тренировались на «Москвиче». Условиями в команде все довольны, благодарят», — приводит слова Посирениной ТАСС.

Напомним, матч между женской сборной России и КНДР состоялся накануне, 15 июля. Игра проходила на стадионе «Москвич» в Москве. Бригаду арбитров из Беларуси возглавляла Ольга Блоцкая. Её ассистентами выступили Анастасия Данченко и Анна Наливайко. Матч завершился со счётом 0:0. Отметим, что женская сборная России провела уже второй товарищеский матч с КНДР. Первая игра состоялась 12 июля также на стадионе «Москвич». Она закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей. На 29-й минуте счёт во встрече открыла футболистка КНДР Сон Ок Хон. На 34-й минуте Зин Хон Хан забила второй гол. На 85-й минуте Су Рим Ким довела счёт до разгромного. Напомним, женская сборная России с февраля 2022 года не участвует в официальных турнирах.