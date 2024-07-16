Родриго поприветствовал Мбаппе в мадридском «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Родриго поприветствовал французского нападающего Килиана Мбаппе в испанском клубе.

«Добро пожаловать в самый большой клуб в мире», — написал Родриго в социальной сети X (ранее Twitter).

Торжественная презентация Килиана Мбаппе в «Реале» прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 16 июля. Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд. Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ». В прошлом сезоне 25-летний нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач.