Непомнящий — о Ямале: мы увидели рождение вундеркинда, я поражён и восхищён

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре 17-летнего крайнего нападающего сборной Испании и «Барселоны» Ламина Ямала на Евро-2024.

«Мы увидели рождение вундеркинда, я не знаю, как мягче сказать. Я про Ламина Ямаля. Парень в 17 лет умеет всё, у него нет изъянов ни в моральном, ни в психологическом плане, ни в функциональном, ни в техническом. Ну вот как? Я поражён и восхищён. Дай бог, чтобы у него было здоровье, как у Месси или Роналду, и мы будем свидетелями такого великого таланта», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

Напомним, Ямаль принял участие в семи матчах чемпионата Европы — 2024, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. 17-летний футболист получил награду лучшему молодому игроку турнира.

В минувшем клубном сезоне вингер принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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