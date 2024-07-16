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Непомнящий: жду старта РПЛ, у нас интересный чемпионат

Непомнящий: жду старта РПЛ, у нас интересный чемпионат
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий ответил на вопрос, ждёт ли он начала нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Да, я жду старта чемпионата России. Будет ли контраст после окончания чемпионата Европы? Думаю, что будет, но у нас чемпионат тоже интересный», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

Чемпионат России по футболу сезона-2024/2025 начнётся 20 июля матчем 1-го тура между московским «Локомотивом» и «Акроном» из Тольятти. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

Календарь РПЛ
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