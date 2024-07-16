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Полузащитник «Спартака» Денисов назвал сборные, которые ему понравились на Евро-2024

Полузащитник «Спартака» Денисов назвал сборные, которые ему понравились на Евро-2024
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Полузащитник московского «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос, какие у него остались впечатления от финального матча Евро-2024 между сборными Испании и Англии (2:1).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

«Это была хорошая, интересная игра. Всегда классно смотреть на таких квалифицированных футболистов. Испания по делу выиграла этот турнир. Кроме Испании, на Евро понравились швейцарцы», — приводит слова Денисова «Евро-Футбол.Ру».

Сборная Швейцарии дошла до стадии 1/4 финала чемпионата Европы — 2024, где уступила английской национальной команде (1:1, 5:3 пен.). На стадии 1/8 финала этого соревнования швейцарцы обыграли Италию со счётом 2:0.

В финале Евро-2024 в составе сборной Испании голами отметились вингер Нико Уильямс и нападающий Микель Оярсабаль.

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