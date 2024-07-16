Линекер отреагировал на отставку Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии

Футбольный эксперт Гари Линекер обратился к Гарету Саутгейту после его ухода из сборной Англии, поблагодарив за работу на посту главного тренера национальной команды.

«Хочу пожелать Гарету Саутгейту всего наилучшего в будущем. Он привнёс в сборную Англии гордость, уважение и единение, чего мы давно не видели. Он был близок, очень близок к тому, чтобы обрести футбольное бессмертие и всегда относился к своей работе смиренно, порядочно и с достоинством. Спасибо тебе, Гарет», — написал Линекер в социальной сети X (ранее Twitter).

Сегодня, 16 июля, футбольная ассоциация Англии (FA) объявила, что возглавляющий сборную страны Гарет Саутгейт принял решение покинуть свой пост.

14 июля состоялся финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1. Таким образом, Испания стала победителем чемпионата Европы, а национальная команда Англии потерпела второе подряд поражение в финале Евро. Гарет Саутгейт возглавлял сборную Англии с 2016 года.